Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam pelo Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

MARCO MIATELO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O Palmeiras ocupa atualmente a liderança do Campeonato Brasileiro Série A, com 35 pontos, e busca se manter firme na ponta após empate com o Cruzeiro, em Barueri.



Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (20) às 21h30, no Allianz Parque, em partida válida pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. O duelo acontece pela quinta rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no torneio.

O Palmeiras ocupa atualmente a liderança do Campeonato Brasileiro Série A, com 35 pontos, e busca se manter firme na ponta após empate com o Cruzeiro, em Barueri. Mesmo com o resultado, a equipe manteve quatro pontos de vantagem para o Flamengo.

Do outro lado, o Cerro Porteño aparece em terceiro lugar no Campeonato Paraguaio, somando boas atuações na temporada, mas vem de derrota por 3 a 1 para o Sportivo Trinidense, resultado que liga o alerta para o confronto continental.

Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta, para São Paulo e parte da rede), pela ESPN na TV por assinatura, e no streaming pelo Disney+ e pela GE TV (via YouTube e Globoplay), com início da cobertura às 21h30.