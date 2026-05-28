Palmeiras x Junior Barranquilla: assista ao vivo à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa Libertadores

Jovem Pan Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h00, em jogo válido pela Copa Libertadores.



Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h00, em jogo válido pela Copa Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e Felippe Facincani e reportagem de Pedro Marques no YouTube.