Abel Ferreira cobra mudanças no Paulistão antes de São Paulo x Palmeiras: ‘É preciso reduzir datas’

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira comandando o Palmeiras no Morumbi



Na véspera da primeira decisão do Campeonato Paulista 2022, a Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu uma entrevista coletiva com os treinadores de Palmeiras e São Paulo, além dos capitães Gustavo Gómez e Rafinha. Em busca do seu primeiro título estadual desde que chegou ao Brasil, em outubro de 2020, o português Abel Ferreira cobrou da entidade uma redução na quantidade de datas do torneio. “Longe de mim pensar em acabar com essa competição, que tem história e é muito importante, mas acho que é preciso reduzir duas ou três datas. A final tem que ser em partida única, com um estádio decidido em sorte”, disse o treinador, em evento na sede da FPF.

“Agora, são 120 anos de história e, quando comparamos com outros estaduais, não dá para dizer que este não é o mais competitivo. Me desculpem os outros, mas também é mais organizado. Já fizemos várias reuniões em que a Federação escuta também os menores, que têm muito interesse na quantidade de partidas. Da minha parte, pensando no global, teríamos que reduzir algumas datas para ter mais tempo de recuperação. Quando se joga com essa intensidade, mais cedo ou mais tarde você perde jogadores. É preciso ter mais flexibilidade de todas as partes”, acrescentou Abel Ferreira. O primeiro Choque-Rei da decisão está marcado para esta quarta-feira, 30, a partir das 21h40 (de Brasília), no Morumbi. Quatro dias depois, no próximo domingo, 3, os rivais voltam a se enfrentar no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília).