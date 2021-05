Abel Ferreira deve repetir escalação em duelo do Palmeiras contra o Defensa y Justicia; confira

O treinador português vai mandar a campo o mesmo time que goleou o Independiente del Valle, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores

EFE/EPA/Andre Penner Abel Ferreira orientando jogadores durante partida do Palmeiras



O Palmeiras entra em campo a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 4, para encarar o Defensa y Justicia, na Argentina, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Sem problemas graves para montar o Alviverde, o técnico Abel Ferreira irá repetir a escalação que goleou o Independiente del Valle (EQU), na semana passada, no Allianz Parque. Vale lembrar que o treinador português voltou a poupar os seus principais jogadores nos duelos contra Inter de Limeira e Santo André, realizados também na última semana, pelo Campeonato Paulista.

Assim, o provável Palmeiras diante da equipe argentina, algoz na final da Recopa Sul-Americana, tem: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula, Victor Luís e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. O Verdão ainda não poderá contar com Kuscevic (lesão na coxa), Alan Empereur (edema muscular), Lucas Lima (transição), Gabriel Veron (lesão na coxa), Breno Lopes (lesão no joelho) e Viña (suspenso). Líder do Grupo A, o time brasileiro tem 6 pontos, dois a mais que Defensa y Justicia, segundo colocado.