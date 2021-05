Palmeiras vence o Santo André e mantém chances de classificação no Paulista

Verdão está em terceiro no Grupo C, três pontos atrás do Novorizontino que perdeu para o Guarani

Reprodução/ Twitter Gustavo Scarpa marcou o único gol da partida



Com time reserva, o Palmeiras voltou a vencer no Paulistão depois de dois jogos. Na noite deste domingo, 2, a equipe alviverde enfrentou o Santo André no estádio do Canindé e venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Scarpa. A vitória deixa o Verdão em terceiro no Grupo C com 15 pontos, três a menos que o Novorizontino, que perdeu do Guarani por 2 a 0. Faltando duas rodadas, o time de Abel Ferreira ainda mantém chances de se classificar para a fase mata-mata do Estadual. Dentro de campo, o primeiro tempo foi de muita intensidade do Palmeiras. O gol saiu aos 21 minutos quando Scarpa aproveitou uma bola alçada na área e chutou forte para o fundo do gol. Aos 43, Rafael Elias foi atropelado pelo goleiro Fernando Henrique, mas o juiz não marcou nada.

No segundo tempo o volume de jogo do Santo André aumentou e Jailson precisou fazer uma grande defesa aos 21 minutos. Porém, o Palmeiras continuou assustando mais e quase ampliou com Rafael Elias e Newton. Apesar das chances, ninguém conseguiu movimentar mais o placar e o jogo terminou em 1 a 0. O Palmeiras volta a campo na terça-feira, 4, contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pela Copa Libertadores. Pelo Paulista, a equipe enfrenta o Santos na sexta-feira, 6, às 21h (horário de Brasília), na Allianz Arena.