Abel Ferreira diz que Endrick chorou após ser substituído em jogo do Palmeiras: ‘Precisa de um abraço’

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick, joia do Palmeiras, não marcou nos 10 jogos iniciais do time em 2023



O atacante Endrick, principal revelação do Palmeiras nos últimos anos, chorou ao ser substituído na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, 22, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A revelação foi feita pelo treinador Abel Ferreira, que confirmou o incômodo do jovem de 16 anos com o jejum de gols. Conhecido por seu faro de artilheiro nas categorias de base, o garoto ainda não marcou nesta temporada. “Eu sou um crítico a mim porque não dei um abraço nele. Ele precisa. Precisa de um abraço, que continue a sorrir”, disse o técnico português, em entrevista coletiva para a imprensa, ainda no Allianz Parque. “É um moleque que fez gols decisivos no ano passado, nos ajudou a vencer o Atlético-MG. Na altura que diziam que tinha que meter o Endrick, dizia que seria campeão. Eu peço que ele não perca o sorriso na cara. Vai falhar, vai acertar. Ele tem 16 anos, se jogar normalmente como jogam aqui, vai jogar até os 40 anos (risos). O elenco está aqui para ajudar ele, o treinador, o clube está aqui para ajudar ele. E tudo no tempo de Deus”, acrescentou.

Abel Ferreira, por outro lado, ressaltou a importante função que Endrick e pediu calma ao jovem. “Ele tem que ter calma. Ninguém gosta de ler críticas. Claro que há uma pressão tremenda que ele tem que fazer cinco, seis gols, que ele próprio tenta lidar com isso. Ele vai fazer o gol na hora certa. Tem que ter calma, que não perca o sorriso. É verdade, meteu a camisola porque chorou. Não sou o pai dele, mas devia ter dado um abraço. É diferente estar ali sentado e depois ir lá dentro ser cobrado em um ambiente de alta pressão. Tem que ter calma, continuar sorrindo e lembrar da alegria quando foi para a Disney”, destacou. Com a vitória, o Palmeiras passou aos 24 pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-líder do Grupo D. O próximo duelo será diante da Ferroviária, no Allianz Parque, às 18h30 do próximo domingo, 26.