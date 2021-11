Abel Ferreira homenageia Marília Mendonça após vitória do Palmeiras; assista

O técnico exaltou a grandeza da artista, uma das cinco vítimas de um acidente aéreo, ocorrido na sexta-feira passada, na Serra da Caratinga, em Minas Gerais

Montagem sobre fotos/FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/Instagram/@mariliamendoncacantora Abel Ferreira homenageou Marília Mendonça após vitória do Palmeiras



O Palmeiras alcançou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro na tarde do último domingo, 7, ao derrotar o Santos, em plena Vila Belmiro, em confronto válido pela 30ª rodada. Apesar do momento de euforia às vésperas da final da Copa Libertadores da América, o treinador Abel Ferreira preferiu abrir a sua entrevista coletiva abordando outro tema. Comovido com a morte de Marília Mendonça, o técnico português homenageou a cantora, exaltando a grandeza da artista, uma das cinco vítimas de um acidente aéreo, ocorrido na sexta-feira passada, na Serra da Caratinga, em Minas Gerais.

“Gostaria que minhas primeiras palavras fossem para a Marília Mendonça. Dar meus sentimentos para toda a família. Consegui acompanhar na televisão a grandeza de uma mulher. Há muitos exemplos no Brasil para mudar a cultura, incluindo a cultura esportiva”, falou Abel Ferreira, completando a frase abordando a necessidade de uma mudança na cultura do futebol brasileiro. “A forma como ela encarava a vida me faz lembrar o Ayrton Senna, uma referência, um ídolo para mim. Foi referência no esporte não só por ganhar, mas pela forma que perdia. Eu vou ter que dizer isso. O futebol brasileiro precisa mudar a cultura esportiva. Temos que saber ganhar e perder. Aprendi e continuo aprendendo no futebol brasileiro. E eu sou o primeiro que tem que melhorar”, completou.