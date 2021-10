Sem opções na lateral direita, Hernán Crespo tem problemas para escalar São Paulo contra o Santos

Recuperado de lesão, Orejuela ainda não está bem fisicamente e não foi relacionado para o jogo; Igor Vinícius no DM e Galeano suspenso ampliam lista de desfalques

Fellipe Lucena / saopaulofc Hernán Crespo tem problemas na escalação



Ainda sem poder contar com Orejuela, o São Paulo vai a campo nesta quinta-feira, 7, sem um lateral-direito de ofício para o clássico contra o Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. O colombiano se recuperou de lesão recentemente, mas ainda está sem o preparo físico adequado para voltar ao time. Orejuela entrou em campo pela última vez há dois meses, no jogo contra o Athletico-PR, nos minutos finais. Desde então, vinha se reabilitando de um estiramento na coxa esquerda. Nesta semana ele voltou a treinar com o grupo, mas ficou fora da lista de relacionados, por precaução. A outra opção no elenco do São Paulo para a posição é Igor Vinícius, que se recupera de um trauma no olho esquerdo. O técnico Hernán Crespo vinha improvisando Galeano no setor. O atacante, porém, levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e terá que cumprir suspensão nesta quinta.

Crespo não indicou nesta quarta-feira quem será o titular da lateral. Ele relacionou dois jogadores para o lado esquerdo: Welington e Reinaldo. Uma alternativa seria escalar Welington na direita. Outra baixa é o zagueiro Arboleda. Ele foi convocado para defender a seleção do Equador nesta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Bruno Alves deve ser o seu substituto. Em compensação, Crespo terá ao menos dois reforços para o clássico. Benítez volta ao ser barrado na rodada passada por conta do limite de cinco estrangeiros por partida no Brasileirão e Gabriel Sara, desfalque no fim de semana devido a uma gripe, pode até ser titular nesta quinta.

*Com informações do Estadão Conteúdo