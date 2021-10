RB Bragantino e Flamengo empatam em 1 a 1 pelo Brasileirão

Pedro e Artur balançaram as redes no jogo em Bragança Paulista pela 24ª rodada

KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO RB Bragantino e Flamengo têm sido um duelo de forte equilíbrio



O Bragantino segue sendo um adversário difícil para o Flamengo. Na noite desta quarta-feira, 6, as equipes se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 1 a 1, em Bragança Paulista. Essa foi a 15ª vez que os times se enfrentaram pelo torneio, sendo cinco vitórias do Massa Bruta, seis empates e quatro vitórias do rubro-negro. Dentro de campo quem saiu na frente foi o Flamengo. Aos 19 minutos, Pedro recebeu de Vitinho e completou para as redes, abrindo o placar. No fim do primeiro tempo, Luan finalizou com perigo, mas o goleiro Cleiton ficou com a bola. No retorno do intervalo, o RB Bragantino veio com mais ‘fome’ e aos 14 minutos Léo Ortiz aproveitou erro na saída de bola rubro-negra, passou para Artur que chutou no ângulo e empatou. Pedro ainda teve uma boa chance aos 29, mas chutou muito por cima do gol. Na próxima rodada, o Flamengo encara o Fortaleza e o Bragantino duela contra o Palmeiras.