Palmeiras divulga relacionados para o Mundial de Clubes com novidades; confira 

O Verdão estreia no torneio da Fifa na próxima terça-feira, 8, contra Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México), pela semifinal

Foto: NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras é o atual campeão da Libertadores da América



O Palmeiras anunciou, na manhã desta quarta-feira, 2, a lista dos jogadores relacionados para o Mundial de Clubes, que acontecerá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos – o embarque da delegação acontece às 13 horas (de Brasília) de hoje. A princípio, Abel Ferreira irá levar para o torneio da Fifa 27 atletas, incluindo os jovens Giovani e Vanderlan, que venceram a Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês passado. Gabriel Verón e Joaquín Piquerez estão fora por enquanto por estarem infectados pelo novo coronavírus. A dupla, porém, irá se juntar com o restante do elenco assim que testarem negativo para a doença.

Para a lista final, o técnico Abel Ferreira terá de cortar alguns nomes e chegar ao número de 23 jogadores. Os relacionados, entretanto, podem ser divulgados até dois dias antes do primeiro jogo, marcado para a próxima terça-feira, 8, contra Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México) pela semifinal. Na manhã desta terça-feira, os palmeirenses realizaram a última atividade antes do embarque, que acontecerá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com a intenção de apoiar o time antes da viagem, as torcidas organizadas do Verdão estão preparando uma grande nos arredores da Academia de Futebol.

Confira os relacionados para a viagem a Abu Dhabi:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Jorge e Vanderlan

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic, Renan e Murilo

Meio-campistas: Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Atuesta e Jailson

Atacantes: Breno Lopes, Dudu, Rony, Deyverson, Rafael Navarro, Wesley e Giovani