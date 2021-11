Leila Pereira é eleita e será a primeira mulher a presidir o Palmeiras na história 

Patrocinadora e conselheira do Alviverde, ela recebeu 1897 dos 2141 votos na assembleia de sócios, realizada na sede social do clube

Leila Pereira foi eleita, na tarde deste sábado, 20, a nova presidente do Palmeiras. Patrocinadora e conselheira do Alviverde, ela recebeu 1897 dos 2141 votos na assembleia de sócios, realizada na sede social do clube. Desta forma, a empresária torna-se a primeira mulher a assumir o cargo máximo do Verdão em toda sua história, substituindo Maurício Galiotte e ficando no posto até 2024. Candidata única, Leila terá Paulo Roberto Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia – somente o primeiro fez parte da gestão Galiotte.

Presidente da Crefisa, do Centro Universitário das Américas (FAM) e gestora de outras 11 empresas do grupo, Leila nasceu no dia 11 de novembro de 1964 na cidade de Cambuci, no estado do Rio de Janeiro. Quando tinha menos de um ano de idade, a família se mudou para Cabo Frio, também no interior do estado do Rio. Formada em Jornalismo e Direito, assumiu o comando da Crefisa em 2008. Leila se tornou a conselheira mais votada da história do Palmeiras em 2017, com 248 votos, e foi reeleita em fevereiro deste ano também com resultado recorde, de 387 votos.

“Tenho dois grandes pilares nesta gestão. O primeiro: um Palmeiras cada vez mais vitorioso, chega de protagonismo. Protagonistas já somos, queremos ser vitoriosos. Não quero segundo lugar, quero o primeiro. Vamos trabalhar por isso. E aproximar o torcedor com o seu time. É claro para mim, é para isto que estou aqui, para olhar pelos nossos milhões de torcedores. Nosso grande patrimônio está fora do clube. Eu vou continuar fazendo o trabalho com o associado, mas temos de olhar esta multidão fora do muro, dar acesso ao nosso clube, proximidade, com possibilidade de comprar ingressos acessíveis, o torcedor poder comprar uma camisa compatível, que ele possa comprar. Eu vou trabalhar muito fortemente nisso”, disse Leila Pereira.