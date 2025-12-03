Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Atlético-MG x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Atlético-MG x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 03/12/2025 21h30
Arte/Jovem Pan Atlético-MG x Palmeiras Confronto melancólico entre vices da Sul-Americana e da Libertadores, com o Verdão podendo também confirmar o vice no Brasileirão

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui

