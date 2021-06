Bolsonaro critica mau desempenho do Palmeiras em cobranças de pênalti; assista

Em conversa com apoiadores do governo, no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo afirmou que o time treinado por Abel Ferreira precisa melhorar a sua performance nas penalidades e citou a eliminação na Copa do Brasil diante do CRB

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro usando máscara do Palmeiras ao falar no Palácio do Alvorada



Jair Bolsonaro (sem partido), declaradamente torcedor do Palmeiras, criticou o mau desempenho do time na disputa de pênaltis diante do CRB, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil, na semana passada – derrotado, o Verdão acabou se despedindo da competição precocemente. Em conversa com apoiadores do governo, no Palácio do Alvorada, o chefe do Executivo afirmou que o time treinado por Abel Ferreira precisa melhorar a sua performance nas penalidades. “Eu quero mandar um filme para o pessoal do Palmeiras, para eles aprenderem a bater pênalti. Sem querer desmerecer o CRB, mas um time profissional bater cinco pênaltis e errar três, não dá”, disse o presidente da República.

O Alviverde está vivendo um drama em cobranças de pênaltis em 2021. Isto porque foi desta forma que o time foi eliminado da Copa do Brasil e ficou com o vice nas finais da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, e da Recopa Sul-Americana, para o Defensa y Justicia (ARG). Antes disso, no Mundial de Clubes, a equipe também foi derrotada nas penalidades para o Al Ahly (EGI), em briga pelo terceiro lugar. Ao todo, considerando as últimas dez vezes que precisou disputar algo nas penalidades, o Palestra acabou perdendo em oito oportunidades.