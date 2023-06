Bolsonaro é chamado de ‘mito’ em jogo do Palmeiras, mas ganha fama de ‘pé frio’ após derrota no Allianz Parque

Ex-presidente da República tirou fotos com torcedores e concedeu autógrafos, mas viu o Verdão perder para o Botafogo

Reprodução/Twitter/@goleada_info Bolsonaro compareceu ao jogo entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque



Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao Allianz Parque neste domingo, 25, para acompanhar a partida entre Palmeiras e Botafogo válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ovacionado por parte da torcida do Alviverde, o ex-presidente da República foi chamado de “mito” antes da bola rolar, tirou fotos com torcedores e concedeu autógrafos. Apesar de ser bem recepcionado, o antigo chefe do Executivo ganhou fama de “pé frio” nas redes sociais. Isso porque Bolsonaro viu “in loco” a primeira derrota do Verdão em seu estádio no ano de 2023. Antes do revés para o Glorioso, líder do torneio nacional, o Alviverde não perdia na arena desde 2 de julho de 2022, na derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR. No período, foram 29 vitórias e seis empates.

Na web, Bolsonaro já havia recebido a alcunha de “pé frio” por parte dos são-paulinos. Apesar de ser torcedor declarado do Palmeiras, o ex-presidente da República compareceu ao jogo do São Paulo diante do Sport, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 1º de junho. Acompanhado do aliado político e governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-chefe do Executivo viu o Tricolor ser derrotado pelos pernambucanos por 3 a 1. Mesmo com o resultado negativo, a equipe de Dorival Júnior conseguiu a vaga às quartas com uma vitória nas penalidades.

O Mito Chegouuu!

Pr. Bolsonaro é ovacionado no Estádio do Palmeiras. Apenas o melhor Presidente que já tivemos, tendo o seu reconhecimento por isso, recebendo carinho e Respeito por onde passa. O PRESIDENTE com maior popularidade do Brasil. 🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/QM0ps1Fez5 — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) June 25, 2023

Obvio que o Palmeiras perdeu depois dessa Bolsonaro é pe frio https://t.co/FdnV8piGPg — Eduardo Duarte (@glowerduarte1) June 26, 2023

São Paulo vinha de uma invencibilidade contra o Sport de anos. Resultado: SPFC 1×3 Sport Palmeiras não perdia no Allianz desde 2022 Resultado: PAL 0x1 Botafogo Achamos o sapo pic.twitter.com/InvjxejfyB — SPFC Da Decepção (@SPFCDaDecepcao) June 25, 2023