Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (26), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte: Jovem Pan

Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (26), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 13ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Bragantino chega para a partida ocupando a oitava colocação, com 17 pontos, e vem de uma vitória e uma derrota nos últimos jogos. Já o Palmeiras aparece em 1º lugar, soma 22 pontos e busca se isolar cada vez mais na liderança da competição.

Onde assistir Bragantino x Palmeiras ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h30. A narração será de Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e Felippe Facincani e reportagem de Pedro Marques.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Premiere.

O duelo entre Bragantino e Palmeiras é um confronto que pode impactar diretamente a tabela da competição. Os alviverdes podem se isolar ainda mais da liderança, já o Bragantino, ficar mais próximo do G-4.