Brasil x Bolívia: Quem é Leonardo Zabala, zagueiro boliviano do Palmeiras?

O zagueiro chegou ao Verdão em setembro do ano passado e já tem um título conquistado pela categoria sub-18

Reprodução/Instagram Leonardo Zabala é zagueiro das categorias de base do Palmeiras



A seleção brasileira enfrenta a Bolívia na estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a partir das 21h30 desta sexta-feira, 9, na Neo Química Arena, em São Paulo. Além de Gabriel Menino e Weverton, convocados por Tite para defender o Brasil, um outro jogador do Palmeiras estará no estádio localizado na Zona Leste da capital paulista. Trata-se de Leonardo Zabala, zagueiro boliviano de apenas 18 anos que atua nas categorias de base do Verdão. Pouco conhecido entre os torcedores, o defensor é considerado uma das joias da atual geração boliviana e integra o time sub-20 do Palestra.

Zabala chegou ao Palmeiras depois de se destacar em um projeto chamado Bolívia 2022, que é uma espécie de “seleção de base” da Bolívia, em setembro do ano passado. O jovem enfrentou equipes brasileiras de base, como Figueirense, Santos e Desportivo Brasil. O atleta, inclusive, recebeu propostas do Peixe, mas preferiu o time alviverde pelas condições oferecidas. “A minha primeira partida no torneio realizado no Brasil foi justamente contra o Palmeiras e eu fui muito bem. O clube me ofereceu um salário, alojamento, transporte e alimentação”, contou o garoto, em entrevista ao portal boliviano “Diez”, em agosto.

No Palmeiras, Zabala participou da conquista da Copa Santiago na categoria sub-18, em janeiro deste ano. Em março, ele foi liberado para voltar a Santa Cruz de La Sierra, sua cidade natal, com o início da pandemia da Covid-19 e a paralisação de todos os campeonatos. “Desde então, ele está lá, e completou 18 anos em maio. Acredito que ele venha ao Palmeiras após os jogos das Eliminatórias”, comentou a assessoria do clube em contato com a Jovem Pan. A tendência, agora, é que ele assine um contrato como jogador profissional em breve.

Convocado para a seleção principal da Bolívia pela primeira vez, Zabala começou no futebol com apenas quatro anos de idade, quando seu pai o colocou na Academia Tahuichi. Em seus primeiros contatos com a bola, ele jogou em diversas posições, sendo, inclusive, centroavante. Entretanto, Zabala foi se acomodando na defesa. “Também posso cumprir a função de lateral, porque o futebol moderno exige isso. Como profissional, tenho que me adaptar”, declarou. Em seu país, Leonardo Zabala também defendeu o Callera antes de ser transferido para o Brasil.

Nas redes sociais, Leonardo Zabala demonstra ser discreto. Em sua conta no Instagram, é possível encontrar apenas fotos e vídeos de alguns momentos em que defendeu o Palmeiras e a Bolívia nas categorias inferiores. Além disso, o zagueiro tem registrado alguns momentos com ex-jogadores do Verdão, como os atacantes Dudu e Deyverson. Agora, Zabala espera agarrar a oportunidade contra as duas seleções mais tradicionais da América do Sul. Além do confronto contra a seleção brasileira, a Bolívia recebe a Argentina, na próxima terça-feira, 13, na altitude de La Paz.