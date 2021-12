Brasileirão: Athletico-PR fica só no empate com time de jovens do Palmeiras

Furacão é o 14º colocado na tabela com 46 pontos e não pode mais ser rebaixado

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras entrou em campo com jovens



O Athletico-PR é um dos clubes que tentam afastar do Z4 na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 6, a equipe recebeu o Palmeiras na Arena da Baixada e empatou em 0 a 0. O resultado deixa o Furacão em 13º com 46 pontos e o Verdão em 3º com 63 pontos. Depois da conquista da Copa Libertadores, o Palmeiras liberou o time titular para as férias e entrou em campo com reservas. O Athletico foi com o time campeão da Sul-Americana e teve mais chances no primeiro tempo. A melhor chance foi de Canesin, que saiu cara a cara com o goleiro Vinícius, mas foi bloqueado.

O segundo tempo também foi todo do Furacão que chegou com perigo aos 15 minutos em cabeceio de Bissoli, mas o goleiro alviverde novamente salvou. Aos 23, Erick também tentou de cabeça e a bola passando raspando a trave. Nikão ainda teve sua chance de abrir o placar aos 34 minutos, mas a zaga afastou, decretando assim o jogo sem gols. Na última rodada, o Athletico viaja para enfrentar o já rebaixado Sport, enquanto o Palmeiras recebe o Ceará. Toda a rodada acontece na quinta-feira, dia 9.