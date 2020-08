Brasileirão: Com gol nos acréscimos, Palmeiras e Bahia ficam no 1 x 1

Placar deixa Palmeiras na sexta colocação do campeonato, enquanto Bahia fica em sétimo

TIAGO CALDAS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel e Lucas Lima, durante Bahia e Palmeiras, realizado neste sábado (29), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, partida realizada no Estádio de Pituaçu, em Salvador, Bahia



Uma falha do goleiro Weverton nos acréscimos tirou a vitória do Palmeiras em Salvador em partida disputada neste sábado (29) pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro saiu mal em um cruzamento e aos 49 minutos o Bahia conseguiu arrancar o empate que serve como um castigo para o time alviverde, que mais uma vez não fez uma grande partida. Luxemburgo surpreendeu e começou com Marcos Rocha, Viña e Luiz Adriano no banco. Segundo o treinador, a escolha foi por uma questão física, já que o trio não estava 100%. O marasmo dos jogos passados continuou no Palmeiras. O primeiro tempo foi de dar sono, com duas equipes errando muitos passes, apostando em um marcação mais recuada, por zona, e com enormes dificuldades para chegar ao ataque. Luxemburgo apostou em colocar o meia Gabriel Menino como ponta, mas a aposta foi furada e o garoto praticamente não apareceu na partida.

O Bahia era quem demonstrava um pouco mais de organização, com Rodriguinho distribuindo as bolas para Rossi e Élber pelas pontas e Gilberto centralizado no ataque. Mas o time baiano falhava no último toque antes da finalização. No outro lado, o Palmeiras mostrava ainda mais limitação. A impressão era de que o time não sabia exatamente o que fazer com a bola no pé. Isso fez com que se passasse todo o primeiro tempo sem ter uma chance real de abrir o placar.

Na etapa final, os times voltaram parecendo que estavam mais dispostos a jogar futebol. Ainda não foi uma partida de encher os olhos, mas pelo menos teve um pouco mais de emoção. Logo no primeiro minuto, Gilberto marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, o Palmeiras enfim conseguiu encaixar um bom ataque com Rony, que chegou na linha de fundo e cruzou, mas ninguém desviou. Luxemburgo resolve mexer no time e todas as mudanças foram do meio para frente. As mexidas surtiram efeito e o gol da vitória saiu justamente em jogada de quem havia acabado de entrar. Luiz Adriano recebeu passe de Scarpa e cruzou para Zé Rafael marcar. Parecia que a vitória estava garantida, até que um cruzamento simples para a área, Weverton saiu errado e deixou o gol livre para Marco Antônio deixar tudo igual. Um resultado mais justo em Salvador.

*Com Estadão Conteúdo