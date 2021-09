Fórmula 1: Verstappen é punido por acidente com Hamilton no GP de Monza

O holandês ‘subiu’ no carro de Hamilton e ambos saíram da corrida, que terminou com vitória de Ricciardo

Reprodução/ Twitter @F1 Max Verstappen subiu no carro de Hamilton



O holandês Max Verstappen foi punido pela organização da Fórmula 1 por sua colisão contra Lewis Hamilton durante o GP de Monza, deste domingo, 12. O líder do ranking de pilotos perderá três posições no grid de largada do GP da Rússia, que acontece dia 26 de setembro. Depois do choque que tirou os dois da corrida, Hamilton responsabilizou o adversário pelo ocorrido e disse que está com dores no pescoço. “Eu estava correndo o mais rápido que podia e finalmente consegui ultrapassar Lando. Estava na liderança, então me mandaram para o pit stop, que foi lento. Perdemos alguns segundos. Quando saí, vi que Max estava vindo, fiz questão de deixar um espaço da largura do carro para ele. Contornei a curva 1 na frente, indo para a curva 2. Então, de repente, ele estava em cima de mim”, declarou o britânico.

Nas redes sociais, Verstappen afirmou que foi ‘exprimido’ e não conseguiu evitar a colisão. “Hoje foi muito infeliz. O incidente poderia ter sido evitado se eu tivesse deixado espaço suficiente para fazer a curva. Você precisa de 2 pessoas para fazer esse trabalho e eu sinto que fui espremido para fora disso. Ao competir entre si, essas coisas podem acontecer, infelizmente”, escreveu em sua página oficial do Twitter. A corrida terminou com dobradinha da McLaren no pódio. Daniel Ricciardo ficou em 1º, Lando Norris em 2º e Valtteri Bottas em terceiro.