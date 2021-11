Pâmela Rosa é bicampeã mundial de skate; Rayssa Leal fica com a prata

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Momiji Nishiya ficou com a terceira posição e completou o pódio ao lado das brasileiras

Reprodução/Twitter @timebrasil Aos 22 anos, skatista conquistou seu segundo título mundial



Na final feminina do Mundial de Skate Street o Brasil conseguiu uma dobradinha e viu duas atletas nos lugares mais altos do pódio. A atual líder do ranking mundial Pâmela Rosa, 22, conseguiu uma soma de 21.8 e conquistou o bicampeonato mundial. Logo atrás, veio a medalhista olímpica Rayssa Leal, que ficou com a prata da final da etapa de Jacksonville, disputada neste domingo, 14. A japonesa Momiji Nishiya, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ficou com a terceira posição e completou o pódio. A americana Samarria também disputou a final, mas acabou ficando na quarta colocação. Felipe Gustavo e Lucas Rabelo também representarão o Brasil na final masculina da etapa.