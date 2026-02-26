CBF admite falha de procedimento em Palmeiras x Fluminense e adverte árbitro

O lance que gerou debate aconteceu na saída de bola; o time alviverde iniciou os dois tempos da partida com a posse, o que contraria a regra, já que cada equipe deve dar a saída em uma das etapas

MARCO MIATELO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve na liderança do Brasileirão,



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira (26), sobre a polêmica de arbitragem no jogo entre Palmeiras e Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A entidade confirmou que houve um erro de procedimento, informou que o árbitro foi advertido, mas afastou qualquer possibilidade de impacto no andamento ou no resultado da partida.

Em nota, a Comissão de Arbitragem explicou que tomou conhecimento do ocorrido ainda após o jogo e avaliou que a falha não gerou prejuízo esportivo.

“A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente”, diz o comunicado.

A partida terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1, placar que já havia sido construído no primeiro tempo. O lance que gerou debate aconteceu na saída de bola: o time alviverde iniciou os dois tempos da partida com a posse, o que contraria a regra, já que cada equipe deve dar a saída em uma das etapas.

Antes do início do jogo, os capitães Fábio e Gustavo Gómez participaram do sorteio. O goleiro do Fluminense venceu o cara ou coroa e optou pelo lado do campo, o que garantiu ao Palmeiras a saída no primeiro tempo.

Com a inversão dos lados após o intervalo, a posse inicial deveria ser do time carioca, mas, por falha da arbitragem, os palmeirenses voltaram a iniciar o jogo.

O erro passou despercebido pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e por toda a equipe de arbitragem. Mesmo reconhecendo a gravidade do equívoco, a CBF reforçou que não houve desconhecimento da regra nem influência direta no resultado, descartando qualquer discussão sobre anulação da partida.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve na liderança do Brasileirão, empatado com o São Paulo, mas com saldo de gols superior. O Fluminense, por sua vez, sofreu a primeira derrota na competição e aparece na quinta colocação, com sete pontos.

*Com Estadão Conteúdo