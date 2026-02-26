Jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, se tornou sócio do SMC Group, empresa que administra o Almería, da segunda divisão do Campeonato Espanhol

Divulgação/Al Nassr Cristiano Ronaldo compra 25% das ações de clube espanhol: 'Ambição de muito tempo'



Cristiano Ronaldo já trabalha para continuar no futebol após a aposentadoria que está prestes a chegar. O astro português de 41 anos adquiriu 25% do Almería, da Espanha, e concretizou o sonho de ser proprietário de um clube.

A estrela do Al-Nassr e da seleção portuguesa, que busca seu milésimo gol na carreira, agora é sócio do SMC Group, que administra a equipe atualmente na terceira colocação da divisão de acesso na Espanha – soma 48 pontos, diante de 50 do líder Racing e 49 do Castellón.

O próprio Alméria divulgou o acerto em suas redes sociais. “Cristiano Ronaldo investe na UD Almería como parte do consórcio proprietário do clube, liderado pelo Grupo SMC. Cristiano Ronaldo adquiriu 25% das ações através da CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA, marcando um passo importante na expansão contínua tanto do clube quanto do portfólio de investimentos do empresário português”, divulgou o clube.

“Este acordo insere-se na expansão internacional da entidade que está sendo realizada pelo presidente Mohamed Al Khereiji através do seu conglomerado empresarial, o Grupo SMC”, completou.

Comunicado oficial: Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

O português já encarou o time espanhol pelo Al-Nassr como auxiliar técnico em um amistoso de 2024, no qual o time árabe acabou derrotado por 3 a 0. Parece que o atacante ficou encantado com o, agora seu clube, desde então.

“Há muito tempo que ambiciono contribuir para o futebol para além dos gramados. O UD Almería é um clube com uma base sólida e um claro potencial de crescimento. Estou ansioso para trabalhar ao lado da comissão técnica e apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube”, celebrou Cristiano Ronaldo.

“Estamos muito satisfeitos por Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e compreende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base”, mostrou empolgação com a parceria o presidente Mohamed Al Khereiji.

*Com informações do Estadão Conteúdo