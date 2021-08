NBA divulga jogos de abertura da temporada 2021/22 com Nets x Bucks e Lakers x Warriors

Liga também definiu os cinco confrontos da rodada de Natal, em 25 de dezembro

Reprodução/ NBA.com LeBron James enfrenta o Golden State Warriors na primeira rodada



A Liga Norte-Americana de Basquete (NBA) divulgou nesta terça-feira, 17, a primeira parte do calendário da temporada 2021/22 com as partidas de abertura e a tradicional rodada de Natal. A competição que entregou o troféu para Milwaukee Bucks na temporada passada depois de 50 anos começa no dia 19 de outubro com os atuais campeões enfrentando o Brooklyn Nets, em revanche da semifinal da Conferência Leste, às 20h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 23h, será a vez de LeBron James e a equipe do Los Angeles Lakers enfrentarem o Golden State Warriors, de Stephen Curry. A expectativa é que o duelo marque as estreias de Russell Westbrook e Carmelo Anthony pelos Lakers, além do retorno de Klay Thompson às quadras depois de dois anos afastado por lesões.

Na rodada de Natal, no dia 25 de dezembro, os fãs de basquete poderão assistir cinco jogos, entre eles o reencontro de Trae Young com o Madison Square Garden. O Atlanta Hawks enfrenta o New York Knicks na reedição da primeira rodada dos playoffs da última temporada às 13h. Completando o dia, os Bucks encaram o Boston Celtics (às 15h30); o Phoenix Suns, de Chris Paul e Devin Booker, enfrenta o Warriors (18h); os Nets fazem frente ao Los Angeles Lakers (21h) e o Dallas Mavericks joga contra o Utah Jazz (23h30). No Brasil os canais Bandeirantes, SporTV e ESPN costumam transmitir a competição. Confira abaixo a lista completa de jogos da primeira rodada e da rodada de Natal:

Primeira rodada

Dia 19 de outubro

20h30 – Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

23h – Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

20 de outubro

20h30 – Boston Celtics x NY Knicks

23h – Denver Nuggets x Phoenix Suns

21 de outubro

20h30 – Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

23h – LA Clippers x Golden State Warriors

22 de outubro

20h30 – Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

23h – Phoenix Suns x LA Lakers

Rodada de Natal

13h – Atlanta Hawks x NY Knicks

15h30 – Boston Celtics x Milwaukee Bucks

18h – Golden State Warriors x Phoenix Suns

21h – Brooklyn Nets x LA Lakers

23h30 – Dallas Mavericks x Utah Jazz