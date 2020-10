Exclusivo: Palmeiras faz proposta e começa a negociar com Gabriel Heinze; confira

Veja a informação exclusiva do Grupo Jovem Pan sobre os bastidores do Verdão

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/Palmeiras/Instagram/GabrielHeinze O Palmeiras está negociando com Gabriel Heinze



O Palmeiras já definiu um nome para substituir o treinador Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido na semana passada após uma má sequência no Campeonato Brasileiro. De acordo com informações obtidas pelo repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, a diretoria do Alviverde paulista começou a negociar com Gabriel Heinze. O argentino de 42 anos de idade, atualmente no Vélez Sarsfield, da Argentina, recebeu uma ofertado clube brasileiro. No entendimento da cúpula do Verdão, o ex-defensor tem o “DNA palmeirense” que o presidente Maurício Galiotte tanto almeja. Heinze, no entanto, fez uma contraproposta. As negociações estão acontecendo neste momento e um desfecho pode acontecer nas próximas horas.

No programa Esporte em Discussão, da Rádio Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting falou sobre as tratativas e exaltou o treinador. “O Palmeiras está conversando com Heinze! Gabriel Heinze. O Quique Setién apareceu na história, mas é o Heinze o nome da vez. Eu recebi a informação do Pedro Marques de que ele já teria recebido uma proposta e já estava fazendo uma contraproposta. Se vai acontecer ou não, saberemos em breve. Agora sobre ele: ele tem cinco anos como treinador, fez um bárbaro trabalho no Vélez. Pegou o time quase caindo de divisão e o levou ao terceiro lugar. Usou muitos jogadores da categoria de base. Só que é um treinador que gosta de ter o total controle do vestiário. Não pode entrar diretor em determinado momento. Ele manda para caramba. Se vão aceitar isso no Palmeiras, é outra história. É um nome interessante”, disse o jornalista. “O Heinze é o caso que pode durar 14 minutos no Palmeiras e no futebol brasileiro ou fazer mais do que isso, conseguir um grande trabalho e durar um bom tempo. Tem potencial!”, complementou.

Atenção: O Palmeiras já iniciou as conversas com Gabriel Heinze — Pedro Marques (@PedroMarques21) October 23, 2020

O Verdão tentou a contratação de Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, nesta semana. O espanhol, no entanto, recusou a proposta e disse que só assumiria o time alviverde após o final da temporada. Sem negócio, outros nomes surgiram na imprensa esportiva, como Gabriel Heinze, Quique Setién, ex-Barcelona, e até Guto Ferreira, do Ceará. O argentino, no entanto, é quem está mais perto de um acerto neste momento. Técnico desde 2015, ele começou no Godoy Cruz, onde teve passagem-relâmpago de 11 jogos. Dois anos depois, Heinze foi anunciado no Argentinos Juniors, conseguindo levar a equipe ao título da 2ª divisão e, consequentemente, ao acesso à elite do futebol nacional. No Vélez desde 2018, ele soma 70 partidas à frente do clube, com 31 vitórias, 21 empates e 18 derrotas.

O Palmeiras quer um fechar com um comandante “imediatamente”. Além de buscar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, torneio em que ocupa a oitava posição, a equipe está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. No torneio continental, o adversário será o Delfín (Equador), enquanto o Ceará será o rival na competição nacional.

Assista ao debate abaixo: