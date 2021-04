Paulo Victor e Vanderson testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Grêmio na Libertadores

Dupla está fora da partida desta quarta-feira, 07, contra o Independiente del Valle no Equador

Lucas Uebel / Grêmio FBPA O goleiro Paulo Victor foi um dos atletas que testaram positivo para a Covid-19



Após anunciar que Renato Gaúcho testou positivo para a Covid-19, o Grêmio informou no fim da tarde desta terça-feira, 06, que terá mais duas baixas para a partida contra o Independiente del Valle, pela terceira fase da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, 07. O goleiro Paulo Victor e o lateral direito Vanderson também foram diagnosticados com a doença durante uma bateria de exames feitas em Quito, Equador. Ambos estão assintomáticos e isolados no hotel em que a delegação está hospedada. Segundo a nota divulgada no site oficial, o clube está tomando todas as providências para o retorno dos atletas a Porto Alegre em voo privado, cumprindo os protocolos sanitários previstos para evitar novas contaminações.

“Todos os integrantes do clube são testados em método PCR, diariamente ou a cada dois dias. Aqui em Quito os dois atletas positivos não apresentaram sintoma algum”, garantiu o médico do clube, Márcio Dornelles. O Grêmio reforçou que os jogadores têm ficado em quartos individuais. A partida de ida acontece no estádio Rodrigo Paz Delgado, às 19h15 (horário de Brasília) e terá transmissão da Jovem Pan no canal do Youtube. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 14, na Arena.