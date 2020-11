Com dois gols de Rony, Palmeiras vence o Athletico-PR

Em jogo com dois times desfalcados pela Covid-19, equipe paulista domina o adversário e se recupera de derrota para o Ceará, na rodada passada

Cesae Greco/Ag Palmeiras O atacante palmeirense Rony sorri, mas é comedido na comemoração de um gol contra seu ex-clube, o Athletico-PR



Em jogo entre duas equipes seriamente desfalcadas pela Covida-19, o Palmeiras foi superior ao Athletico-PR e venceu por 3 a 0 neste sábado, 28, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. O destaque da partida foi o atacante palmeirense Rony, que veio justamente da equipe paranaense. Ele marcou duas vezes e comandou a reação alviverde após inesperada derrota para o lanterna Goiás, na rodada passada. Lucas Lima e Gustavo Scarpa também tiver boas jornadas.

O Verdão jogou reforçado por jogadores antes afastados por Covid-19, como Luan, Viña, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron. Porém, momentos antes do jogo, a comissão técnica anunciou mais duas baixas devido ao coronavírus: Marcos Rocha e Renan. Assim, Abel Ferreira escalou Gabriel Menino na lateral direita. Do outro lado, o Athletico jogou com uma formação desfigurada, com reservas em campo e até atletas da base no banco de reservas. O técnico Paulo Autuori chegou a tentar relacionar o goleiro Mycael, de apenas 16 anos.

O desequilíbrio entre reforços e baixas em campo ficou evidente ao longo dos 90 minutos. Mais sólido, o Palmeiras não encontrou dificuldades para se impor. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, abriu o placar em bela jogada coletiva que terminou com gol de Patrick de Paula. Um inesperado levantamento na área, após dividida entre Gabriel Menino e o goleiro Bento, sobrou para Rony só empurrar para o gol, quase em cima da linha. O ex-athleticano fechou a contagem aos 4 minutos do segundo tempo. Gabriel Menino cobrou escanteio na área, Rony subiu mais do que a zaga na primeira trave e cabeceou no canto.

*Com informações do Estadão Conteúdo