Palmeiras anuncia rescisão de contrato com meio-campista Ramires

Em comunicado, clube afirmou que decisão foi feita em comum acordo; Ramires estava no Palmeiras desde 2019

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação Ramires estava no Palmeiras desde 2019



No fim da tarde desta sexta-feira, 27, o Palmeiras informou por meio de um comunicado a rescisão de contrato com o meio-campista Ramires. Segundo o clube, a decisão foi tomada de comum acordo. “O Verdão agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso nas sequência da carreira”, diz a nota. Ramires não estava com muita moral no grupo desde que foi visto em uma balada durante a pandemia da Covid-19. O atleta se desculpou nas redes sociais e levou uma multa do clube. Na última partida da equipe, contra o Delfín pelas oitavas da Copa Libertadores, o meio fez um gol contra e o treinador Abel Ferreira o defendeu dizendo que “patinho feio ia virar cisne”. Ramires chegou ao Palmeiras no início de 2019 depois de rescindir seu contrato com o JS Suning, da China. Ao todo foram 45 jogos, um gol marcado e o título do Campeonato Paulista de 2020. Antes de sua passagem pela equipe alviverde, Ramires defendeu o Chelsea, Cruzeiro e o Benfica.