Felipão ou Luxemburgo? Vampeta escolhe preferido em programa da Jovem Pan

O Velho Vamp falou quem é o seu predileto no ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan-Estadão Vampeta escolheu o seu favorito entre Felipão E Luxemburgo



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, foi comandado por dois treinadores famosos do futebol brasileiro. Ao lado de Vanderlei Luxemburgo, o ex-meio-campista conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 com o Corinthians. Já sob a batuta de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, o volante ganhou nada mais do que a Copa do Mundo de 2002. No programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o Velho Vamp não fugiu da pergunta ao ser questionado sobre com quem ele tem mais afinidade.

“Eu me dou bem com os dois. São dois paizões que eu tenho. Um me levou para a Copa do Mundo, enquanto o outro me fez chegar a uma Copa do Mundo. Tenho um relacionamento melhor com o Luxa, que vive em São Paulo. Estou sempre com ele e a família. Então, em termos de relacionamento, o Luxemburgo. Com o Felipão eu também me dou bem. Quando ele estava no Palmeiras, eu, ele e o Júnior saímos e tomamos todas. Mas eu falo mais com o Vanderlei Luxemburgo, que mora aqui, diferente do Felipão”, declarou.

Luxemburgo, atualmente, está desempregado. O experiente treinador comandou o Palmeiras até setembro deste ano, quando foi demitido após uma má sequência no Brasileirão e substituído pelo português Abel Ferreira. Felipão, por sua vez, aceitou o desafio de pegar o Cruzeiro na zona de rebaixamento da Série B do nacional. Até o momento, o pentacampeão do mundo com o Brasil está fazendo um bom trabalho, mas insuficiente para colocar a Raposa de volta à elite do futebol brasileiro – o time mineiro está na 15ª posição.

Assista ao programa abaixo: