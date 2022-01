Copa do Rei: Real Sociedad vence o Atlético de Madrid por 2 a 0 e avança às quartas de final

Januzaj e Sorloth marcaram no primeiro tempo e deram a vitória ao Sociedad

Reprodução/ Twitter @RealSociedad Januzaj fez o primeiro gol da vitória do Real Sociedad nesta quarta-feira



Depois de ser eliminado na semifinal da Supercopa da Espanha na semana passada, o Atlético de Madrid voltou a sofrer um revés nesta quarta-feira, 19, ao perder para o Real Sociedad por 2 a 0 e ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei. O jogo começou quente com o ônibus do Atlético sendo apedrejado pelos torcedores rivais na chegada ao estádio Anoeta. Dentro de campo, o primeiro gol saiu aos 33 minutos do primeiro tempo com Adnan Januzaj. Nos acréscimos, Sorloth fez o segundo e ampliou a vantagem. Já estão classificados para a próxima fase o Mallorca, Cádiz, Rayo Vallecano, Real Betis e Valência. O Real Madrid entra em campo nesta quinta-feira, dia 20, às 15h (horário de Brasília) para enfrentar o Elche. Mais tarde, às 17h30, é a vez do Barcelona tentar a vaga contra o Athletic Bilbao.