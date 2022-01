Aos 18 anos, Marcos Leonardo renova com o Santos até 2026

Joia da base, o atacante assume a camisa 9 que foi de Leo Baptistao na temporada passada

Divulgação Marcos Leonardo está no clube desde os 11 anos e foi artilheiro em todas as categorias de base do clube



O Santos segue fazendo seu papel de renovar com as joias da Vila. Nesta quarta-feira, 19, o clube anunciou a renovação de contrato do atacante Marcos Leonardo, de 18 anos, que vestirá a camisa 9. O jogador ficará no clube por mais quatro temporadas, até 2026. “Passa um filme na cabeça. Toda criança sonha em jogar em um grande clube, ainda mais no Santos FC. Então eu fico feliz por ter renovado o contrato e daqui pra frente é pensamento positivo sempre. Estou desde pequeno vestindo esse manto sagrado e quero cravar o meu nome na história do clube, ser ídolo aqui, fazer muitos gols e ganhar títulos. Sou eternamente grato ao Santos por ter aberto a porta, ter me dado a oportunidade e por mudar a minha vida”, disse ao site oficial do clube. Natural de Itapetinga, na Bahia, Marcos Leonardo chegou na Vila aos 11 anos e se tornou artilheiro de todas as categorias de base do clube. Ele subiu para o profissional em agosto de 2020 e desde então disputou 62 jogos e marcou 12 gols. Leo Baptistao que utilizava a 9 santista agora veste a 92.