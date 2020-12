Com time reserva, Palmeiras vence o RB Bragantino no Brasileirão

Luiz Adriano marcou o único gol da partida no Allianz Parque

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras entrou em campo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro com time reserva, visando a disputa das semifinais da Copa do Brasil no meio de semana contra o América-MG. Abel Ferreira repetiu apenas Weverton e Gabriel Veron na escalação do empate com o time mineiro para enfrentar o RB Bragantino no Allianz Parque. Apesar de contar com o time B, a equipe se mostrou forte e venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Adriano. O resultado como o Verdão em 5º lugar, próximo da zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Bragantino continua em 13º lugar.

Com a bola rolando, o Palmeiras foi bem mais incisivo nos primeiros minutos de jogo, tanto que aos 28 abriu o placar com Luiz Adriano. O camisa 10 recebeu na medida o cruzamento de Gabriel Menino e estufou as redes de Cleiton. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Breno Lopes ainda acertou a trave. No segundo tempo, o Bragantino pressionou a zaga palmeirense, mas não conseguiu movimentar o placar, encerrando a partida em 1 a 0.

Esse foi o último jogo do Bragantino no ano de 2020, que retorna agora somente na próxima quarta-feira, 06, contra o líder São Paulo às 21h30 (horário de Brasília). O Palmeiras ainda fecha o ano na quarta-feira, 30, contra o América-MG na semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe volta a entrar em campo no dia 09 de janeiro contra o Sport, às 19h.