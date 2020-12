Copa do Brasil: Palmeiras e América-MG ficam apenas no empate no Allianz Parque

Ademir marcou para os visitantes e Gustavo Gómez empatou nos acréscimos do primeiro tempo

No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o América-MG pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e empatou a partida em 1 a 1. Quem abriu o placar foi o time visitante. Aos 20 minutos Ademir aproveitou um erro bizarro de Emerson na saída de bola e balançou as redes. O Palmeiras ainda teve chance de empatar com Gabriel Veron aos 36 minutos, mas o goleiro Matheus salvou em cima da linha. Nos acréscimos, o zagueiro Gustavo Gomez subiu mais alto do que a defesa do Coelho e empatou de cabeça.

No retorno do intervalo, o Palmeiras continuou em cima da equipe mineira e teve algumas chances de virar a partida com Rony, William e Gabriel Veron, mas nenhuma das jogadas foi eficiente. Sendo assim, o placar terminou em 1 a 1. Com o resultado, a vaga para a grande final será definida na próxima semana, dia 30 de dezembro, no Estádio Independência. Na outra partida de semifinal do torneio, o São Paulo perdeu para o Grêmio por 1 a 0 e brigará pela vaga no Morumbi.