Com Weverton expulso, Palmeiras fica no empate com o São Bento em Volta Redonda

Diego Tavares e Gustavo Gómez marcaram no empate em 1 a 1 das equipes no Rio de Janeiro

Reprodução Weverton fez falta fora da área e foi expulso no primeiro tempo



São Bento e Palmeiras fizeram o segundo jogo do Campeonato Paulista em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, nesta semana. A partida válida pela 3ª rodada do estadual terminou em 1 a 1 com o Palmeiras jogando desde o primeiro tempo com um a menos, mas se postando muito mais no ataque. O resultado deixa o Verdão em primeiro no Grupo C, enquanto o São Bento é o último colocado do Grupo B sem vencer na atual edição do Paulistão. O início do jogo foi bem movimentado e equilibrado, com o São Bento assustando mais. Aos 23 minutos, após uma saída erra de bola, Weverton cometeu falta em Diego Tavares fora da área e recebeu cartão vermelho direto. Vinícius Silvestre entrou e cinco minutos depois levou um drible do mesmo Diego, que abriu o placar da partida.

Mesmo com um a menos, o Palmeiras foi ao ataque. Aos 33 minutos, Rafael Elias teve a chance de empatar ao ficar cara a cara com o goleiro Luiz Daniel, mas chutou para fora. Três minutos depois, o juiz deu pênalti para o Palmeiras depois que a bola bateu na mão de Julinho, com consulta do VAR. Gustavo Gómez bateu e converteu. Nos acréscimos, Rony ainda mandou uma bola na trave. Na volta para o segundo tempo, logo no 1º minuto, o Palmeiras chegou forte com Rafael Elias, mas parou novamente nas mãos de Luiz Daniel. A partir daí foi uma blitz alviverde na defesa do São Bento, que só voltou a levar perigo depois dos 30 minutos.

Palmeiras estreia patch de campeão da Libertadores no uniforme

Apesar do empate, o torcedor do Palmeiras pôde comemorar uma novidade. O time entrou em campo com o patch dourado de campeão da Libertadores 2020 no uniforme. Há dois meses o clube se consagrou bicampeão do torneio sul-americano ao vencer o Santos por 1 a 0 no Maracanã. O patch ficou entre o símbolo e a marca da fornecedora de material esportivo. Já é possível encontrar a versão da camisa atualizada na internet.