Convocada, dupla do Palmeiras será desfalque contra o Fluminense no Brasileirão

Além deles, o Verdão deverá perder outros dois jogadores na Data Fifa; saiba

Lucas Figueiredo/CBF Weverton foi convocado para a seleção brasileira



Treinador da seleção brasileira, Tite novamente convocou Weverton e Gabriel Menino, ambos do Palmeiras, para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A dupla palmeirense foi chamada nesta sexta-feira, 23, para os jogos do Brasil diante da Venezuela e Uruguai, marcados para o dia 13 e 17 de novembro. Desta forma, o goleiro e o meio-campista serão baixas no Verdão para o duelo diante do Fluminense, no Allianz Parque, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e agendado para o dia 14 do mesmo mês.

Além de Weverton e Gabriel Menino, o Palmeiras deverá perder outros dois jogadores na Data Fifa. O zagueiro Gustavo Gómez, do Paraguai, normalmente é convocado para a sua seleção. O mesmo acontece com o lateral-esquerdo Matías Viña, peça-chave no esquema de Oscar Tabárez na seleção uruguaia. Vale lembrar que a má fase do Verdão começou justamente no período das rodadas das Eliminatórias. O time alviverde amargou uma sequência de derrotas e acabou demitido Vanderlei Luxemburgo do cargo de treinador.

O Flamengo, por sua vez, vive situação parecida. Mais uma vez, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio foram chamados para defender o time verde e amarelo nas Eliminatórias. Assim, ambos não estão no grupo que enfrenta o Atlético Goianiense, no Maracanã, pela 21ª rodada do nacional. Nesta sexta-feira, 23, Palmeiras e Flamengo conhecerão os seus respectivos adversários das oitavas de final da Copa Libertadores, em sorteio que será realizado na sede da Conmebol, no Paraguai.