Depois de Felipe Melo, Palmeiras anuncia a saída do goleiro Jailson

Goleiro estava no clube desde 2014 e foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro em 2016

Cesar Greco / Palmeiras Jailson teve chances como titular no Palmeiras até Weverton se firmar em 2018



Após anunciar a saída de Felipe Melo, o Palmeiras se despediu de outro jogador presente nas conquistas recentes do clube: o goleiro Jailson também não terá o contrato renovado e deixará o time ao fim de 2021. Assim como no caso do volante, o clube publicou um texto de agradecimento ao arqueiro em seu site oficial. “O goleiro Jailson é a prova viva de que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Contratado pelo Palmeiras em 2014, aos 33 anos de idade e em momento de reconstrução na história alviverde, marcou época no Maior Campeão do Brasil e se despede em dezembro de 2021, por decisão do clube, eternizado como o ‘Jailsão da Massa’ da torcida que canta e vibra”, diz o clube no texto.

Jailson chegou ao Palmeiras em 2014, como uma contratação emergencial: o titular Fernando Prass estava machucado e os três reservas, Fábio, Bruno e Deola, estavam em péssima fase enquanto o time corria sério risco de rebaixamento. Contudo, Prass se recuperou logo após a chegada e foram necessários outros dois anos para que Jailson fizesse uma partida oficial pelo Palmeiras. Em 2016, Prass voltou a se machucar e Jailson teve sequência no gol, se tornando peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro – disputou 19 jogos na campanha e o time não perdeu nenhum destes. Se revezou na titularidade até 2018, quando Weverton se tornou incontestável na meta alviverde. Ainda assim, assumiu o gol em diversas ocasiões, quando Weverton era convocado. No total, disputou 104 jogos pelo Palmeiras e conquistou cinco títulos: um Brasileirão, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e duas Libertadores.