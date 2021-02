Depois de título na Libertadores, Palmeiras empata com o Botafogo no Brasileirão

Emerson Santos e Rafael Navarro marcaram os gols da partida que terminou em 1 a 1; ainda nesta terça-feira, Palmeiras embarca para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa

VAN CAMPOS/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Times ficaram no empate em 1 a 1 no Allianz Parque



Três dias depois de levantar a taça da Copa Libertadores da América 2020, o Palmeiras voltou à campo nesta terça-feira, 02. Desta vez, para disputar a rodada 33 do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira escalou o time reserva, só com Weverton de titular, e o jogo não foi muito movimentado. Porém, na primeira vez em que o Verdão chegou ao ataque, abriu o placar com Emerson Santos, depois de cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa. Ainda no primeiro tempo, o próprio Scarpa e William tiveram chances de ampliar o placar, mas não foram efetivos.

Na segunda etapa, Breno finalizou aos 10 minutos, mas a bola foi para fora. Foi a única chance clara de gol do Palmeiras, que levou o empate aos 15 minutos com um belo gol de Rafael Navarro. O resultado de 1 a 1 mantém o time alviverde na 6ª colocação do Campeonato, e o Botafogo estaciona na 20ª posição, na zona de rebaixamento. Ainda nesta terça-feira, a equipe do Palmeiras embarca para o Catar onde disputa no final de semana o Mundial de Clubes da Fifa. Seu adversário será definido na quinta-feira, 04, do duelo entre Tigres – MEX e Ulsan Hyundao – COR.