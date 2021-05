Devyerson é registrado no BID e fica à disposição para reestrear pelo Palmeiras 

A inscrição do atleta, que já pode ser utilizado no Campeonato Brasileiro 2021, por exemplo, não significa que ele será utilizado; entenda

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Deyverson foi campeão brasileiro com o Palmeiras



O Palmeiras registrou o atacante Deyverson no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta segunda-feira, 24. O centroavante, que estava emprestado ao Alavés, da Espanha, não foi adquirido pelo time espanhol e volta a ficar à disposição da equipe de Abel Ferreira. A inscrição do atleta, que já pode ser utilizado no Campeonato Brasileiro 2021, por exemplo, não significa que ele será utilizado. Contratado em 2017, ele foi campeão nacional do ano seguinte, mas perdeu espaço no elenco e acabou sendo emprestado nas últimas temporadas. Agora, a comissão técnica irá avaliar qual será o futuro do atacante. Pelo Alavés, Deyverson não teve passagem brilhante, somando 27 partidas, com apenas um gol e duas assistências. O time, por outro lado, conseguiu o seu objetivo de não ser rebaixado para a segunda divisão. Antes disso, o centroavante também foi cedido pelo Getafe, mas também foi discreto. Adquirido pelo Alviverde paulista por R$ 19 milhões com o aporte da Crefisa, patrocinadora do clube, ele tem contrato até junho de 2022.