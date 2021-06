Deyverson marca em reestreia e Palmeiras vence o Juventude por 3 a 0

William Matheus (contra) e Breno Lopes marcaram os outros gols da equipe

LUCA ERBES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro e venceu o Juventude nesta quarta-feira, 16, no Alfredo Jaconi, por 3 a 0. Em um jogo morno no primeiro tempo, a equipe alviverde marcou três vezes no segundo tempo e garantiu a segunda vitória no Campeonato, chegando ao 5º lugar na tabela com sete pontos. Já o Juventude se mantém na parte de baixo com apenas dois pontos conquistados em quatro rodadas. A partida foi até bem equilibrada, com uma posse de bola parecida para as duas equipes, que também tiveram chances parecidas. Mas no segundo tempo, as estrelas do Palmeiras começaram a aparecer. Aos 53, Gustavo Scarpa cobrou escanteio e o zagueiro William Matheus marcou contra a própria meta, fazendo 1 a 0 para o alviverde.

Dez minutos depois, Deyverson (que voltou ao time nesta quarta) subiu com estilo depois de um cruzamento de Scarpa e cabeceou no canto esquerdo do goleiro adversário. Aos 75, o Juventude conseguiu balançar as redes com Matheus Peixoto, mas o árbitro anulou o lance alegando falta em Jaílson. Aos 87, Breno Lopes chutou no ângulo esquerdo de Marcelo, anotando um golaço e fechando o placar em 3 a 0. Na próxima rodada o Palmeiras encara o América-MG, no Allianz Parque, e o Juventude recebe o Sport, no domingo, às 20h30 (horário de Brasília).