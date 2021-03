Em jogo atrasado do Paulistão, Palmeiras vence o São Caetano por 3 a 0

Time alviverde vence a primeira no Estadual e está em 3º no Grupo C, com um jogo a menos

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores comemoram vitória contra o São Caetano



Na noite desta quinta-feira, 11, o Palmeiras recebeu o São Caetano em partida adiada pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, e venceu por 3 a 0. Com um time mesclado entre titulares e reservas, os comandados de Abel Ferreira dominaram a partida desde o início e abriram o placar logo aos 12 minutos, com gol contra de Tony Everton. Aos 37 minutos, Breno Lopes ampliou o placar chutando de dentro da grande área, sem chances de defesa para o goleiro Luiz. No fim do primeiro tempo, Lucas Lima deixou o dele aos 41 minutos com um golaço de fora da área.

Com a paralisação do futebol paulista por causa da pandemia de Covid-19, o Palmeiras deve ficar duas semanas sem entrar em campo. Nesse tempo está liberado o treinamento no CT dos clubes. Quando o futebol puder retornar, o Palmeiras tem pela frente a Ferroviária pela quarta rodada do Paulistão. No momento, o time alviverde está em 3º lugar no Grupo C com um jogo a menos que os adversários. O São Caetano, por sua vez, está em último lugar no Grupo D.