São Paulo rescinde o contrato do atacante equatoriano Rojas

Após ficar dois anos em recuperação de lesão, atacante foi bem no Paulista de 2021, mas perdeu espaço na sequência

Joao Rojas renovou contrato com o São Paulo até o fim de 2021, mas acabou saindo antes do fim do acordo



O atacante Joao Rojas teve nesta terça, 23, seu último dia como jogador do São Paulo. O atleta assinou a rescisão adiantada no CT da Barra Funda, após participar de treinamento. Embora tivesse contrato com o clube até o fim de 2021, Rojas não estava sendo utilizado por Rogério Ceni e não estava nos planos da comissão técnica para 2022,. Então, sem contrato, o jogador fica livre para buscar um novo clube no mercado, provavelmente em seu país natal. Rojas chegou ao São Paulo em junho de 2018, mas teve uma lesão gravíssima no joelho que demorou a recuperar – apenas no Campeonato Paulista de 2021 conseguiu ter uma boa sequência de jogos, o que levou o clube a renovar o contrato anterior, que ia até maio, para dezembro. Porém, ele acabou perdendo espaço na parte final da temporada e encerra a passagem pelo São Paulo com 51 jogos e cinco gols marcados.