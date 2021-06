Em jogo movimentado, Palmeiras marca no fim e vence o Bahia no Campeonato Brasileiro

Alviverde saiu na frente com um golaço de Gustavo Scarpa, levou a virada e buscou a vitória nos acréscimos, com Breno Lopes

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Bahia se enfrentaram no Allianz Parque



O Palmeiras recebeu o Bahia neste domingo, 27, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 3 a 2. O resultado deixa o Bahia em 5º e o Palmeiras subiu para 3º. O jogo foi bem movimentado e disputado e os donos da casa saíram na frente aos sete minutos com um golaço de Gustavo Scarpa. O meio-campista cobrou falta com precisão, a bola tocou no travessão e morreu no fundo da rede. Não demorou muito para o Bahia igualar o placar. Aos 12, Rodriguinho cobrou falta no meio da área e Luiz Otávio subiu mais do que a defesa alviverde para marcar o seu. No início do segundo tempo, Rossi acertou o travessão e aos 26, ele apareceu em cobrança de escanteio e Maycon Douglas finalizou rende à trave direito de Jailson.

Com tanta pressão, três minutos depois o mesmo Maycon conseguiu passar por Kuscevic, bateu por cima na saída de Jailson, e virou o jogo. Mas o jogo estava muito agitado e não parou por aí. Aos 33, Raphael Veiga resvalou de cabeça em cobrança de falta e empatou para o alviverde. Daniel ainda acertou a trave aos 36, e quase fez o terceiro para o Bahia. Nos acréscimos, Breno Lopes apareceu e marcou o terceiro do Palmeiras, dando a vitória ao time. Na próxima rodada, o Bahia recebe o América-MG e o Palmeiras enfrenta o Internacional, fora de casa.