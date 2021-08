Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre provoca São Paulo após classificação: ‘Quer banana?’

Nobre cutucou, principalmente, o ex-presidente do Tricolor, Carlos Miguel Aidar, com quem teve uma relação nada amistosa; entenda

JALES VALQUER/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Nobre presidiu o Palmeiras entre 2013 e 2016



Presidente do Palmeiras de 2013 a 2016, Paulo Nobre não perdeu a oportunidade de provocar o São Paulo após a classificação à semifinal da Copa Libertadores da América, consumada na última terça-feira, 17, com uma vitória por 3 a 0, no Allianz Parque. Através de sua conta no Instagram, o ex-mandatário publicou uma foto em que aparece vestindo uma camisa antiga do Verdão e uma bandeja com três bananas, em referência ao placar da partida. Na legenda, ele cutucou, principalmente, o ex-presidente do Tricolor, Carlos Miguel Aidar, com quem teve uma relação nada amistosa.

“Será que algum quitandeiro quer comer banana hoje, ou estaria ele tristinho e sem aquele apetite de antes?!”, brincou Paulo Nobre, via rede social. A provocação refere-se a um incidente ocorrido em 2015, quando Carlos Miguel Aidar, antes de uma entrevista coletiva, no CT da Barra Funda, colocou cachos de banana na bancada e disse que o Palmeiras estava “se apequenando”. Após escândalos de corrupção e uma gestão polêmica, Aidar abandonou o cargo, deixando-o nas mãos de Leco, mandatário do São Paulo até o fim do ano passado. Nobre, por sua vez, foi sucedido por Maurício Galiotte, atual comandante do clube.