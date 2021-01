Felipe Melo será titular em Palmeiras x Santos? Veja a resposta de Abel Ferreira

O treinador português concedeu entrevista coletiva e comentou a preparação para a final da Libertadores; Gustavo Gómez, por sua vez, pediu atenção redobrada com o atacante Marinho

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante partida do Palmeiras no Allianz Parque



Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 28, véspera da decisão entre Palmeiras e Santos na final da Libertadores, que começará às 17 horas (de Brasília), no estádio do Maracanã. Na conversa com a imprensa, o treinador do Verdão precisou responder sobre Felipe Melo, defensor que se recuperou recentemente de uma lesão e vive a expectativa de começar a final entre os titulares.

“[Sobre o Felipe Mello], eu tenho sido honesto com a comunicação que tenho feito com vocês, é um jogador com uma experiencia muito grande, vibração enorme, nos ajuda dentro e fora de campo. Amanhã vai poder nos ajudar. Se vai ser de inicio, cabe a mim decidir. Tudo o que depender de mim e dos treinador faremos”, declarou Abel Ferreira, sem dar pistas ao Santos sobre o time titular de amanhã.

Na coletiva, o técnico português também descartou um favoritismo do Palmeiras por ter um elenco mais caro. “Meus pais sempre ensiaram que poderia gastar o que tinha e não o que não tinha. Desde que cheguei fizemos uma contratação, o Breno. Tem sido um jogador muito utlizado. Estava na Série B e vai disputar a final. É o que posso dizer sobre orçamento. Estamos todos em igualdade, 11 contra 11 mais cinco. Estamos todos no mesmo pé de igualdade” analisou Abel Ferreira.

“Cada jogo tem uma história, eu particularmente vou fazer o que sempre fiz. Preparar-me bem, os jogadores, estara tento aos detalhes. Não vou fazer o que não sei fazer, vou seguir os mesmos rituais, vou acreditar em quem tem de acreditar, os jogadores. Mais do que nunca temos de ficar em primeiro para nós próprios. Adversário merece respeito, belo trabalho ao longo do trajeto. Temos de ser fieis a nossa forma de atacar, de defender. Não há outra forma, é a nossa identidade. O que nos guia é a bola quando a temos e quando não a temos. Tem um adversário que procuramos dizer os detalhes, mas temos de impor nosso jogo. Do outro lado vai ter um rival que vai querer o quanto nós. Que no final possamos seguir o plano de jogo e no final sermos vencedores. É um jogo só, nosso objetivo alem de chegar é chegar e ganhar”, completou.

Quem também participou da conferência de imprensa foi o zagueiro Gustavo Gómez, um dos líderes do elenco alviverde, que pregou respeito ao adversário e comentou a dificuldade em marcar Marinho, destaque do Santos na temporada. “Está passando uma boa fase, mantendo um nível alto. A gente está preparando também, temos Matías, que é de seleção e acreditamos ele. Estamos tratando de controlar e fazer um grande jogo”, falou.