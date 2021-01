Vampeta revela torcida na final da Libertadores entre Palmeiras x Santos

Confira também o que Wanderley Nogueira, Flavio Prado e Nilson Cesar projetaram para a decisão marcada para este sábado, no Maracanã

Vampeta não ficou em cima do muro ao falar para qual time torcerá na final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Santos, marcada para começar às 17 horas (de Brasília) deste sábado, 30, no estádio do Maracanã. Ao longo do programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o ex-jogador, multicampeão pelo Corinthians e identificado com o time do Parque São Jorge, revelou que deseja ver a equipe comandada por Cuca levar o tetracampeonato. O Velho Vamp, além disso, ainda prometeu tirar um sarro do ex-goleiro Marcos, ídolo do Verdão, em caso de triunfo do Peixe.

“O Santos vai ser campeão e sem prorrogação! Por que? Porque o Cuca é meu parceiro, Marinho está em alta e Soteldo joga muito. Mas, na verdade, é porque tem o Palmeiras na parada. Ai, se der Santos! Marcão, me espera! Eu tenho uma boa para você”, brincou Vampeta, nesta sexta-feira. Ontem, ele já havia falado sobre a final entre os times paulistas. “Vai ser um jogão e no principal estádio do mundo, o Maracanã. Já tive a oportunidade de conquistar um Mundial de Clubes lá, com o Corinthians. Eu rezei para que dois clubes estivessem e deu tudo certo. Palmeiras x Santos é um jogo aberto… E eu vou torcer para o Santos”, comentou.

Já o jornalista Flavio Prado afirmou que “espera que dê Palmeiras” na final da Libertadores”, já que o conjunto alviverde se preparou mais para o momento decisivo do que o Santos, clube que acumulou problemas extracampo na temporada, como punições da Fifa, atraso no pagamento de salários e até o impeachment do ex-presidente José Carlos Peres.

