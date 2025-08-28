Flaco López é convocado pela Argentina para Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Esta é a primeira vez que o artilheiro argentino é chamado para atuar pela seleção; pelo Palmeiras, o centroavante de 1,90m já marcou 17 gols no ano

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Na última partida, um 3 a 0 contra o Sport em casa, o argentino balançou as redes por duas vezes



Flaco López foi chamado para integrar a seleção argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante faz parte de um grupo de 29 jogadores convocados para os dois últimos jogos da fase, que incluem um embate contra a Colômbia em Buenos Aires no dia 4 de setembro e um duelo contra o Equador, programado para o dia 9 do mesmo mês. Atualmente, López vive uma fase excepcional no Palmeiras, onde se destaca com 17 gols e fornecer três assistências ao longo do ano. Na última partida, um 3 a 0 contra o Sport em casa, o argentino balançou as redes por duas vezes. Esta convocação representa sua estreia na seleção principal, um marco importante em sua carreira. Além dele, a lista conta com grandes nomes do futebol, como Lionel Messi e Lautaro Martínez.

Confira a lista de jogadores convocados da Argentina:

Goleiros: Martínez (Aston Villa), Benítez (Crystal Palace) e Rulli (Olympique de Marselha)

Defensores: Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Molina (Atlético de Madrid), Montiel (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Foyth (Villarreal), Tagliafico (Lyon), Acuña (River Plate) e Julio Soler (Bournemouth)

Meio-campistas: Mac Allister (Liverpool), Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varella (Porto), Paredes (Boca Juniors), Almada (Atlético de Madrid), De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Echeverri (Bayer Leverkusen), Carboni (Genoa) e Lo Celso (Betis)

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Mastantuono (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Flaco López (Palmeiras)

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias