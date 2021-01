Flamengo vence Palmeiras por 2 a 0 e encosta na ponta do Brasileirão

Luan (contra) e Pepê marcaram os gols da vitória rubro-negra no Mané Garrincha

ANDRé BORGES /AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo comemoram gol contra de zagueiro do Palmeiras



Na noite desta quinta-feira, 21, o Flamengo recebeu o Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com as duas equipes na parte de cima da tabela e tentando se aproximar do líder Internacional, o rubro-negro se saiu melhor e venceu a partida por 2 a 0, se consolidando em terceiro na tabela, há quatro pontos da liderança. O Palmeiras, por sua vez, estaciona em quinto com a derrota.

O placar foi aberto pelo zagueiro Luan, do Palmeiras, que marcou contra nos acréscimos do primeiro tempo. Na reta final da partida, Pepê marcou o segundo e decretou a vitória rubro-negra. A vitória da equipe carioca deu um fôlego para o técnico Rogério Ceni que vinha de duas derrotas seguidas. Na próxima rodada, o Flamengo encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, enquanto o Palmeiras viaja até o Nordeste para enfrentar o Ceará.