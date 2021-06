‘Foi uma desilusão para todos nós’, diz Abel Ferreira sobre eliminação do Palmeiras

Após o jogo, a torcida organizada Mancha Alvi Verde divulgou uma nota criticando o treinador e diversos jogadores

Reprodução/ Youtube

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, deu entrevista coletiva após a eliminação da equipe na Copa do Brasil e não se esquivou das responsabilidades. Perguntado sobre os motivos pelos quais o time não conseguiu balançar as redes, Abel disse que não tem como procurar justificativas para o que aconteceu e que é necessário assumir a derrota. “A principal razão [para não vencermos] foi que não tivemos a eficácia que deveríamos ter. Das 35 finalizações, quatro delas foram flagrantes e o futebol resume-se a isso. É uma desilusão para todos nós, eu como treinador, jogadores, diretoria e todos os nossos torcedores que sofrem tanto quanto nós. Era um objetivo que queríamos”, disse. “Agora podemos arrumar qualquer desculpa, mas não, temos que assumir que é uma desilusão para todos. A equipe criou oportunidades para fazer gol, mas por A+B poderíamos ficar aqui o dia todo nos pênaltis que não iríamos fazer gol”, completou.

Nas redes sociais, a maior torcida organizada do time, a Mancha Alvi Verde, publicou uma nota com duras críticas ao treinador que, segundo eles, “está sem vontade de ficar no Brasil”. Jogadores como Lucas Lima (que perdeu um pênalti), Mike, Luan, Zé Rafael e Luiz Adriano também foram questionados e chamados de “moleques Tik Tok”. “Somos nós que viramos motivo de chacota pela imprensa e pelos rivais. Somos nós que amamos de verdade a S.E. Palmeiras. Jogadores e treinadores passam. Diretores e presidentes saem”, escreveram. O fim da nota ainda pede uma vitória no clássico contra o Corinthians no final de semana como “obrigação”.