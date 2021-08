Atacante explica por que recusou oferta do Palmeiras e cita pandemia no Brasil

O argentino Valentín Castellanos, do New York City, abriu o jogo e disse o porquê não aceitou a oferta do Alviverde paulista, em março deste ano

Reprodução/Twitter/@tatycaste11anos Valentín Castellanos recusou oferta do Palmeiras



O Palmeiras fez uma oferta ao New York City, dos Estados Unidos, para contratar o atacante Valentín Castellanos, em março deste ano, após ver a negociação por Rafael Borré, do River Plate, falhar. As conversas com o time dos Estados Unidos não avançou e, nesta terça-feira, 24, o jogador argentino explicou o motivo. Em entrevista ao jornal “Marca”, da Espanha, ele afirmou que um dos motivos para não aceitar a proposta do Alviverde paulista foi a situação da pandemia no Brasil. “Tinha a ver com a questão da vida. Felizmente, nos Estados Unidos as coisas estão melhor. Deve-se pensar em si mesmo. Quero experimentar outro futebol, tenho muita vontade em jogar na Europa, mas agora tenho a cabeça focada aqui até quando sair”, disse o atleta, que renovou com o clube norte-americano recentemente.

Tatty Castellanos, como é conhecido, no entanto, também citou outros fatores que o influenciaram a permanecer no New York City. “Havia muitos rumores, uma oferta que era oficial, mas eu também tinha a cabeça definida aqui. Influenciou muito que os companheiros e o corpo técnico queriam que eu ficasse para continuar somando e conquistando coisas no futuro, para ter a oportunidade de ir a um lugar melhor”, disse, o jogador. “O Palmeiras é uma equipe que tinha um interesse muito importante e mútuo, porque eu tinha muita vontade em estar ali, em um time grande, mas precisava pensar em muitas coisas”, completou o atleta de 22 anos, que foi revelado nas categorias de base da Universidad del Chile.