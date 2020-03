Galiotte vê pausa no Paulistão como ‘melhor caminho’ e planeja futuro do Palmeiras

Reprodução Maurício Galiotte é o presidente do Palmeiras



Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva após participar de reunião na sede da Federação Paulista de Futebol, na manhã desta segunda-feira (16). Além de aprovar a decisão de suspender o Paulistão 2020 por período indeterminado, o mandatário falou do planejamento do clube em meio ao surto de coronavírus.

“Futebol mobiliza muita gente, tínhamos Conmebol e CBF parados. Foi o melhor caminho, temos responsabilidade social, é uma crise de saúde muito grande. Precisamos de atitudes preventivas”, declarou.

Sem entrar em detalhes, Galiotte afirmou que os jogadores do Verdão deverão realizar ter treinos de forma isolada, com o intuito de minimizar a propagação do vírus.

“Vamos ver com o departamento médico do Palmeiras, devemos ter treinos isolados, as atividades vão continuar de maneira isolada, para que as pessoas não estejam juntas”, disse.

Atualmente, o Palmeiras é o vice-líder do Grupo B do campeonato, com os mesmos 19 pontos do Santo André, que lidera a chave graças ao número de vitórias.