Herói do Palmeiras na Libertadores, Deyverson não descarta jogar no Corinthians: ‘Sou uma mercadoria’

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Deyverson foi o herói do Palmeiras no tri da Libertadores



Deyverson entrou na história do Palmeiras ao marcar o gol do título do tricampeonato da Libertadores da América, diante do Flamengo, no último dia 27, em Montevidéu, no Uruguai. Isto, entretanto, não impede que o atacante vista a camisa do rival Corinthians no futuro. Na última segunda-feira, 6, o centroavante foi questionado sobre o tema e deu o exemplo de Roger Guedes, que defendeu as cores do Alviverde, mas hoje atua no Timão.

“Sou uma mercadoria. Não sei o dia de amanhã. Se fizesse essa pergunta ao (Roger) Guedes, talvez ele falaria a mesma coisa quando estava no Palmeiras, e hoje em dia está no Corinthians”, disse o atleta em entrevista ao quadro “Eu e o Benja [Benjamin Back]”, durante o Arena SBT. O atacante de 30 anos, no entanto, afirmou que gostaria de continuar no Palestra na próxima temporada – ele tem contrato somente até junho de 2022. “Meu desejo é colocar uma sonda aqui (no braço) e outra no Palmeiras e nunca desgrudar”, declarou o atleta, responsável por 30 gols em 135 partidas pelo Verdão.